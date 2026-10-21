Le comédien François Arnaud aborde ses rôles au cinéma et au théâtre, notamment sa prestation dans le thriller Sans témoin (Someone's Daughter) aux côtés de Pascale Bussières.

Il y incarne un personnage ambigu accusé puis acquitté d'agression sexuelle, se percevant lui-même comme une victime.

L'acteur discute également de la maîtrise de son anglais sans accent, un atout majeur qui lui permet de décrocher des rôles aux États-Unis et à Broadway.

Malgré l'avancement de sa carrière à Hollywood, il rappelle que la compétition reste féroce dans l'industrie.

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