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Carrière à Hollywood

François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 15:40

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le comédien François Arnaud aborde ses rôles au cinéma et au théâtre, notamment sa prestation dans le thriller Sans témoin (Someone's Daughter) aux côtés de Pascale Bussières.

Il y incarne un personnage ambigu accusé puis acquitté d'agression sexuelle, se percevant lui-même comme une victime.

L'acteur discute également de la maîtrise de son anglais sans accent, un atout majeur qui lui permet de décrocher des rôles aux États-Unis et à Broadway.

Malgré l'avancement de sa carrière à Hollywood, il rappelle que la compétition reste féroce dans l'industrie. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi au Québec maintenant

«Ce qui m'intéressait, c'est que le scénario accepte de rester dans des zones grises moralement et qu'on ne pointe pas du doigt personne dès le départ.» 

Catherine Beauchamp

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