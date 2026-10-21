Le comédien François Arnaud aborde ses rôles au cinéma et au théâtre, notamment sa prestation dans le thriller Sans témoin (Someone's Daughter) aux côtés de Pascale Bussières.
Il y incarne un personnage ambigu accusé puis acquitté d'agression sexuelle, se percevant lui-même comme une victime.
L'acteur discute également de la maîtrise de son anglais sans accent, un atout majeur qui lui permet de décrocher des rôles aux États-Unis et à Broadway.
Malgré l'avancement de sa carrière à Hollywood, il rappelle que la compétition reste féroce dans l'industrie.
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi au Québec maintenant.
«Ce qui m'intéressait, c'est que le scénario accepte de rester dans des zones grises moralement et qu'on ne pointe pas du doigt personne dès le départ.»