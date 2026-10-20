Entrevue avec Martin Brassard

Héroux-Devtek est le troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage au monde et acteur majeur de l'industrie aérospatiale internationale.
Écoutez le PDG de Héroux-Devtek, Martin Brassard, en compagnie de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
Martin Brassard est arrivé au sein de l'entreprise il y a 32 ans, entrerprise qu'il dirige désormais.
«Héroux-Devtek, on est une entreprise mondiale qui fait affaire avec les grands donneurs d'ordres, soit américains, brésiliens, français, un peu partout dans le monde. On génère environ 900 millions de chiffre d'affaires, 15 usines, on emploie 2100 employés et puis 66 % de notre chiffre d'affaires est dans la défense et 33 % dans le secteur civil.»
L'entreprise, qui existe depuis des décennies (1942), a travaillé dans tous les secteurs de l'aéronautique. Et il y a eu un moment charnière dans l'histoire de l'entreprise.
«Chaque fois qu'on rencontre nos clients américains. J'aime bien les taquiner. Qui a touché la lune en premier? Ce n'est pas Neil Armstrong, C'est une compagnie canadienne. C'est Héroux-Devtek, parce qu'on a fait les pattes du module Apollo qui a atterri sur la Lune dans les années 1960. On est très fiers de ça. On a encore des répliques.»