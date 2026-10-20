Entrevue avec Martin Brassard

Héroux-Devtek est le troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage au monde et acteur majeur de l'industrie aérospatiale internationale.

Écoutez le PDG de Héroux-Devtek, Martin Brassard, en compagnie de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Martin Brassard est arrivé au sein de l'entreprise il y a 32 ans, entrerprise qu'il dirige désormais.