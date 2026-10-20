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Atmosphère survoltée au Salon rouge

Assermentation des députés de QS: «Ruba Ghazal a été accueillie en rockstar»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2026 16:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Assermentation des députés de QS: «Ruba Ghazal a été accueillie en rockstar»
Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, lors de son assermentation, mardi. / La Presse Canadienne

C’était au tour des neuf députés de Québec solidaire d’être assermentés, mardi, à l’Assemblée nationale et chose certaine, l’ambiance était à la fête!

La co-parole-parole du parti, Ruba Ghazal, a d’ailleurs eu droit à tout un accueil lors de son arrivée. 

Écoutez Nathalie Normandeau, chroniqueuse et animatrice, faire le point sur l’actualité politique, mardi, au micro de Gino Chouinard. 

Les deux se demandent quelle est la recette du bonheur de Ruba Ghazal. 

«L’atmosphère qui régnait au Salon rouge de l’Assemblée nationale… Je rappelle, ils sont neuf députés de Québec solidaire! Elle a été accueillie en rockstar, en reine. Une ovation qui a duré presque deux minutes!»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés

  • Un geste symbolique de Manon Massé envers Ruba Ghazal;
  • La lieutenante-gouverneure regardera à distance la cérémonie d’assermentation du nouveau Conseil des ministres;
  • Le budget fédéral sera présenté le 5 novembre;
  • Discours fort attendu de la première ministre de l’Alberta Danielle Smith à la suite du référendum. 

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