Atmosphère survoltée au Salon rouge

C’était au tour des neuf députés de Québec solidaire d’être assermentés, mardi, à l’Assemblée nationale et chose certaine, l’ambiance était à la fête!

La co-parole-parole du parti, Ruba Ghazal, a d’ailleurs eu droit à tout un accueil lors de son arrivée.

Écoutez Nathalie Normandeau, chroniqueuse et animatrice, faire le point sur l’actualité politique, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Les deux se demandent quelle est la recette du bonheur de Ruba Ghazal.