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Pour lutter contre l'Intelligence artificielle

Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2026 18:07

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons
Nellie Brière. / Cogeco Média

Afin de lutter contre l'Intelligence artificielle, Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons.

Écoutez à ce sujet Nellie Brière au micro de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Spotify a supprimé de la musique de piètre qualité produite massivement, souvent pour générer des redevances après 30 secondes d’écoute.

Nelly explique que la plateforme favorise désormais les artistes humains vérifiés - soit 300 000 artistes avec badge - et a réduit la rémunération des contenus de type bruit blanc, tout en étiquetant les titres créés par intelligence artificielle pour protéger l’écosystème musical et ajuster son modèle économique.

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