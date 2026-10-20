Pour lutter contre l'Intelligence artificielle

Afin de lutter contre l'Intelligence artificielle, Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons.

Écoutez à ce sujet Nellie Brière au micro de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Spotify a supprimé de la musique de piètre qualité produite massivement, souvent pour générer des redevances après 30 secondes d’écoute.

Nelly explique que la plateforme favorise désormais les artistes humains vérifiés - soit 300 000 artistes avec badge - et a réduit la rémunération des contenus de type bruit blanc, tout en étiquetant les titres créés par intelligence artificielle pour protéger l’écosystème musical et ajuster son modèle économique.