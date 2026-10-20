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Loisirs numériques

«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée

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Le Québec maintenant

le 20 octobre 2026 18:01

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée
Gino Chouinard / Cogeco Média

Il a collaboré huit ans avec Lionel Carmant sur les dossiers touchant les écrans et les jeunes. Il a développé une expertise, notamment en termes de sécurité des jeunes utilisateurs... et des moins jeunes.

Écoutez à ce sujet Joël Monzée, docteur en neurosciences et psychothérapeute, en compagnie de Gino Chouinard.

Joël Monzée nous alerte sur les effets négatifs à court, moyen et long terme pour nos enfants.

Il cite des exemples comme la baisse de vocabulaire de 40 % chez les enfants de cinq ans.

Et pour ce qui est des solutions, il pense que l'on devrait s'inpirer de son pays d'origine, la Belgique.

«La Belgique a mis en place un processus qui est transministériel, qui fait en sorte qu'on renverse la preuve. Plutôt que ce soit le l'utilisateur ou le parent qui doivent essayer de contrôler ce que l'on peut faire sur son téléphone ou sur son ordinateur ou sa tablette, il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas en fait aux jeunes et aux moins jeunes en offrant des loisirs numériques.»

Joël Monzée

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