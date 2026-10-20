Loisirs numériques

Il a collaboré huit ans avec Lionel Carmant sur les dossiers touchant les écrans et les jeunes. Il a développé une expertise, notamment en termes de sécurité des jeunes utilisateurs... et des moins jeunes.

Écoutez à ce sujet Joël Monzée, docteur en neurosciences et psychothérapeute, en compagnie de Gino Chouinard.

Joël Monzée nous alerte sur les effets négatifs à court, moyen et long terme pour nos enfants.

Il cite des exemples comme la baisse de vocabulaire de 40 % chez les enfants de cinq ans.

Et pour ce qui est des solutions, il pense que l'on devrait s'inpirer de son pays d'origine, la Belgique.