À l'approche des élections de mi-mandat, il y a un candidat républicain qui pensait marquer un grand coup avec sa publicité visant son opposante. Au contraire, il vient de nuire à sa propre campagne.

Écoutez à ce sujet la chercheuse et analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.

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