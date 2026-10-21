À l'approche des élections de mi-mandat, il y a un candidat républicain qui pensait marquer un grand coup avec sa publicité visant son opposante. Au contraire, il vient de nuire à sa propre campagne.
Écoutez à ce sujet la chercheuse et analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- En Ohio, le candidat républicain Vivek Ramaswamy a diffusé une publicité controversée impliquant la mère d’Amy Acton... qui n'a pas vu sa fille depuis 40 ans;
- La publicité - qui a coûté 4 millions 4 - a nui à sa campagne;
- L’affaire a suscité des critiques internes chez les républicains;
- Un envoyé spécial américain a qualifié Vladimir Poutine d’«humanitaire»;
- Donald Trump s’obsède sur la rénovation d’un terrain de golf à Washington, D.C.