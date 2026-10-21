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Élections de mi-mandat

La publicité mensongère d'un républicain se retourne contre lui

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Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 17:34

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
La publicité mensongère d'un républicain se retourne contre lui
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À l'approche des élections de mi-mandat, il y a un candidat républicain qui pensait marquer un grand coup avec sa publicité visant son opposante. Au contraire, il vient de nuire à sa propre campagne.

Écoutez à ce sujet la chercheuse et analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.

 Les sujets discutés

  • En Ohio, le candidat républicain Vivek Ramaswamy a diffusé une publicité controversée impliquant la mère d’Amy Acton... qui n'a pas vu sa fille depuis 40 ans;
  • La publicité - qui a coûté 4 millions 4 - a nui à sa campagne;
  • L’affaire a suscité des critiques internes chez les républicains;
  • Un envoyé spécial américain a qualifié Vladimir Poutine d’«humanitaire»;
  • Donald Trump s’obsède sur la rénovation d’un terrain de golf à Washington, D.C.

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