Après avoir menacé d’empêcher des ventes

Le président américain Donald Trump a adouci le ton face à Bombardier.

Après avoir menacé le mois dernier d’empêcher la vente de produits Bombardier aux États-Unis, affirmant qu’ils n’étaient pas si bons, il a tenu un discours différent, lundi soir, lors d’un rassemblement au Kansas.

Il a expliqué avoir appris que l’entreprise aérienne québécoise était présente dans cet état américain, il a déclaré qu’il n’allait pas lui nuire et qu’il allait prendre soin de ces emplois.

L'action de Bombardier était en hausse au lendemain de ce discours.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert au micro de Gino Chouinard, mardi.

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