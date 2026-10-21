Dans les coulisses d'une assermentation

La journée d'assermentation d'un nouveau Conseil des ministres est bien plus qu'une simple séance de photos: c'est le coup d'envoi d'un véritable marathon politique.

Comment se déroule la journée des élus qui reçoivent cet honneur en ce mercredi après-midi?

Écoutez l'ancien ministre caquiste François Bonnardel en témoigner au micro de l'animateur Gino Chouinard.