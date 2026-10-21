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Dans les coulisses d'une assermentation

Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 15:54

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
Gino Chouinard / Cogeco Média

La journée d'assermentation d'un nouveau Conseil des ministres est bien plus qu'une simple séance de photos: c'est le coup d'envoi d'un véritable marathon politique.

Comment se déroule la journée des élus qui reçoivent cet honneur en ce mercredi après-midi?

Écoutez l'ancien ministre caquiste François Bonnardel en témoigner au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«C'est le privilège d'une vie de devenir député, puis ministre. Mais l'aspect méconnu, c'est que tu vas être attitré à un nouveau chef de cabinet. Puis là, il faut monter le cabinet, et c'est entre six et 12 employés. Donc, c'est une course contre la montre pour aller chercher rapidement les meilleures têtes, hommes et femmes, avec lesquels tu vas souhaiter travailler.»

François Bonnardel

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