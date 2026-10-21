Les Éditions du Boréal se séparent de l'auteur

Les Éditions du Boréal ont confirmé mercredi que l'intelligence artificielle a bel et bien été utilisée dans la rédaction du roman C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien, annonçant du même coup la fin de leur collaboration avec l'auteur.
Écoutez l'auteur, journaliste et chroniqueur Hugo Meunier, qui avait rencontré en entrevue Thélyson Orélien avant ce scandale, faire le point mercredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Il était temps. Ça devenait un peu gênant et embarrassant pour Boréal, compte tenu des dernières révélations. Et récemment, quand on a su que Thélyson Orélien avait dit avoir remis son manuscrit en 2019, alors que Boréal dit l'avoir reçu en 2025, ça devenait gênant de le garder, donc c'était inévitable.»