 Aller au contenu
Les Éditions du Boréal se séparent de l'auteur

Affaire Thélyson Orélien: «Ça devenait gênant et embarrassant»

par 98.5

0:00
6:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 15:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Affaire Thélyson Orélien: «Ça devenait gênant et embarrassant»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Les Éditions du Boréal ont confirmé mercredi que l'intelligence artificielle a bel et bien été utilisée dans la rédaction du roman C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien, annonçant du même coup la fin de leur collaboration avec l'auteur.

Écoutez l'auteur, journaliste et chroniqueur Hugo Meunier, qui avait rencontré en entrevue Thélyson Orélien avant ce scandale, faire le point mercredi au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«Il était temps. Ça devenait un peu gênant et embarrassant pour Boréal, compte tenu des dernières révélations. Et récemment, quand on a su que Thélyson Orélien avait dit avoir remis son manuscrit en 2019, alors que Boréal dit l'avoir reçu en 2025, ça devenait gênant de le garder, donc c'était inévitable.»

Hugo Meunier

Vous aimerez aussi

Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
Lagacé le matin
Les produits dérivés du pétrole font exploser les prix en quincaillerie
0:00
5:33
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
Le Québec maintenant
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
0:00
6:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Baisse des naissances au Québec: un enjeu démographique et de société
Rattrapage
Saviez-vous ça?
Baisse des naissances au Québec: un enjeu démographique et de société
«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Caufield pointe ses coéquipiers
«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire
«Il n'y aura pas assez de 24 h dans une journée pour plusieurs ministres»
Rattrapage
Cérémonie d'assermentation
«Il n'y aura pas assez de 24 h dans une journée pour plusieurs ministres»
Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel
Rattrapage
Aux portes du championnat
Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel
«Il y a un revers à la montée de l'IA: le web traditionnel, lui, recule»
Rattrapage
Le portrait mondial de nos habitudes numériques
«Il y a un revers à la montée de l'IA: le web traditionnel, lui, recule»
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
Rattrapage
Dans les coulisses d'une assermentation
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»
Rattrapage
Carrière à Hollywood
François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»
L'entreprise Héroux-Devtek, la première à avoir mis les «pattes» sur la Lune
Rattrapage
Entrevue avec Martin Brassard
L'entreprise Héroux-Devtek, la première à avoir mis les «pattes» sur la Lune
Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons
Rattrapage
Pour lutter contre l'Intelligence artificielle
Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons
«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée
Rattrapage
Loisirs numériques
«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée
Donald Trump change de discours sur Bombardier
Rattrapage
Après avoir menacé d’empêcher des ventes
Donald Trump change de discours sur Bombardier
Les démocrates veulent enquêter sur Elon Musk
Rattrapage
Ralentissement de Starlink
Les démocrates veulent enquêter sur Elon Musk
Garanties de satisfaction: quelles sont les stratégies des entreprises?
Rattrapage
De plus en plus populaires
Garanties de satisfaction: quelles sont les stratégies des entreprises?
U2 à la mi-temps du match de l'Action de grâces
Rattrapage
NFL et Netflix
U2 à la mi-temps du match de l'Action de grâces