Le portrait mondial de nos habitudes numériques

La chroniqueuse Nellie Brière présente les données du rapport Digital 2027: l'usage mondial de l'intelligence artificielle générative a bondi de 57 %, avec ChatGPT en tête, suivi de Gemini et Claude.

Cette adoption massive provoque un recul du web traditionnel, l'IA répondant directement aux requêtes.

Par ailleurs, 70 % de la population fréquente les réseaux sociaux, y passant plus de 19 heures par semaine.

Enfin, au Québec, l'enquête NETendances 2026 montre une baisse du temps d'écran à 16 heures hebdomadaires, plaçant la province sous les moyennes canadienne et mondiale.

Écoutez la chronique web de Nellie Brière, mercredi, au Québec maintenant avec Gino Chouinard.