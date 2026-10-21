Le portrait mondial de nos habitudes numériques

La chroniqueuse Nellie Brière présente les données du rapport Digital 2027: l'usage mondial de l'intelligence artificielle générative a bondi de 57 %, avec ChatGPT en tête, suivi de Gemini et Claude.
Cette adoption massive provoque un recul du web traditionnel, l'IA répondant directement aux requêtes.
Par ailleurs, 70 % de la population fréquente les réseaux sociaux, y passant plus de 19 heures par semaine.
Enfin, au Québec, l'enquête NETendances 2026 montre une baisse du temps d'écran à 16 heures hebdomadaires, plaçant la province sous les moyennes canadienne et mondiale.
Écoutez la chronique web de Nellie Brière, mercredi, au Québec maintenant avec Gino Chouinard.
«Le chiffre qui domine tous les autres, en fait aujourd'hui, c'est qu'on est 3,24 milliards de personnes qui utilisent maintenant l'intelligence artificielle générative au moins chaque mois.»