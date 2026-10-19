Vente de maison en famille

Pour sa chronique financière, Alexandre Leblond aborde l’équité financière entre enfants lors de transactions familiales.

Partant du cas de parents vendant leur maison sous la valeur marchande à un seul de leurs enfants, il rappelle d'abord les règles fiscales strictes régissant les transactions entre personnes liées.

Il analyse ensuite la nuance cruciale entre «égal» et «équitable», proposant des pistes concrètes pour éviter les conflits familiaux.

Écoutez le expliquer le tout, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.