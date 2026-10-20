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Sécurité et vétérans

Octroi de contrat américain: «l'incohérence» du gouvernement fédéral dénoncée

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Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2026 12:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Octroi de contrat américain: «l'incohérence» du gouvernement fédéral dénoncée
La commission / Cogeco Média

Alors que le gouvernement fédéral prône l'achat canadien, l'octroi d'un contrat de sécurité de l'Agence du revenu du Canada à une entreprise américaine suscite une vive controverse...

Recevant Marc Parent, chef de la direction des Commissionnaires du Québec et ex-patron du SPVM, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent ce qu'ils qualifient d'incohérence sous l'administration du premier ministre Mark Carney.

Les Commissionnaires, un organisme à but non lucratif centenaire dédié à la réinsertion des vétérans militaires, ont perdu un contrat de 12 millions de dollars pour un écart de seulement 80 000 $ avec le plus bas soumissionnaire. 

Écoutez Marc Parent, chef de la direction des Commissionnaires du Québec, mardi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

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