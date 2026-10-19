Faut-il le faire au Québec?

Selon l’ex-ministre des Finances, le Québec doit diversifier ses sources d’énergie et se tourner vers l’exploitation du gaz naturel.

Lors d’une entrevue au 98.5, Eric Girard a affirmé que la province pourrait manquer d’énergie, puisque le bilan énergétique du Québec a évolué au cours des dernières années.

Est-ce que l’exploitation du gaz naturel est vraiment une solution?

Écoutez l’avis d’Yvan Cliche, expert en énergie au Centre d’études et de recherches internationales, réagir à La commission.