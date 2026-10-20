78 élèves suspendus

À la suite de débordements survenus vendredi dernier, 78 élèves ont été suspendus à la polyvalente de Saint-Jérôme.

René Brisson, directeur général du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, tente de rassurer la population.

Il précise qu'il s'agissait d'un mouvement de foule spontané sans revendications structurées et confirme que la présence policière a été renforcée tout comme celle des agents de sécurité.

Quant aux munitions d'arme longue retrouvées sur place, M. Brisson affirme qu'il s'agit d'un incident isolé et sans lien direct avec les événements.

Écoutez le, mardi midi à La commission.