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Développement de l'économie canadienne

Projet de loi C-39: le Syndicat de la fonction publique manifeste à Montréal

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de loi C-39: le Syndicat de la fonction publique manifeste à Montréal
La commission / Cogeco Média

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a mobilisé environ une centaine de travailleurs dans les rues du centre-ville de Montréal pour protester contre le projet de loi C-39 du gouvernement Carney.

Bien que le syndicat ne s'oppose pas à la volonté d'assouplir et de développer l'économie canadienne pour réduire sa dépendance aux États-Unis, il dénonce vivement les moyens utilisés.

Écoutez le président du Syndicat de la fonction publique du SCFP Québec, Patrick Gloutney, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon lui, ce projet de loi porte atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, notamment en restreignant le droit de grève sous prétexte d'intérêt national, et risque de se réaliser au détriment de l'environnement et des Premières Nations. 

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