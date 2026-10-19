Entrevue de l’ex-ministre des Finances

L’ex-ministre des Finances, Eric Girard, était en entrevue sur les ondes du 98.5 lundi matin. Il a été appelé à partager sa vision pour le Québec et sur l’enjeu de l’immigration, notamment les étudiants et les travailleurs étrangers.

Il a admis que le débat sur l’immigration met en lumière la précarité de certaines entreprises.

Ces propos ont surpris Nathalie Normandeau, qui fait un parallèle entre Eric Girard et Mark Carney.

Écoutez «Les humeurs de la commission», lundi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.