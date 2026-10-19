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Elle est à sec

Réserve de sirop d’érable: «On a une pression énorme sur l'approvisionnement»

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Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réserve de sirop d’érable: «On a une pression énorme sur l'approvisionnement»
La réserve stratégique de sirop d'érable est à sec / Adobe Stock

Le Québec est le champion du sirop d’érable avec plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le hic, c’est que la demande est tellement grande que la production peine à suivre. 

La réserve stratégique, qui permet de pallier aux années où les récoltes sont moins bonnes, est à sec. 

Des centaines de milliers de livres s’y retrouvent habituellement. Même si la récolte a été un succès l’an dernier, les 200 millions de livres dans les érablières ont tous trouvé preneur chez des transformateurs, ce qui n’a pas permis d’augmenter la réserve stratégique. 

Écoutez Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, à l’émission La commission. 

«C’est le développement des marchés qui est vitesse grand V, je vous dirais, dans les 10 dernières années. On est encore au-dessus de 7% de croissance. 15% l’an passé dans les exportations. Ça met une pression qui est énorme sur l’approvisionnement». 

Luc Goulet

Il réclame maintenant de l’aide gouvernementale pour continuer le développement des entreprises acéricoles au Québec et ainsi éviter de perdre des opportunités d'affaire qui seraient positives pour les retombées économiques de la province. 

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