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Édito de Luc

Augmentation de taxe, gros lots de 110 M$ et policiers absents en cour

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Augmentation de taxe, gros lots de 110 M$ et policiers absents en cour
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Un article de La Presse révèle une augmentation moyenne des taxes locales d'arrondissement à Montréal, qui connaîtront une hausse moyenne de 9 à 10 % à Montréal en 2027.

Toutefois, le commissaire, Luc Ferrandez, rappelle que ces taxes ne constituent que 13 % du compte de taxes global des citoyens, ce qui équivaut en réalité à une augmentation nette d'environ 1,3 %.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lundi, lors de l'émission La commission.

Autre sujet abordés

  • Une accusation de conduite avec facultés affaiblies a été rejetée par le tribunal; 
  • La cagnotte du Lotto Max qui atteint 110 millions $.

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