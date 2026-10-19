Édito de Luc

Un article de La Presse révèle une augmentation moyenne des taxes locales d'arrondissement à Montréal, qui connaîtront une hausse moyenne de 9 à 10 % à Montréal en 2027.

Toutefois, le commissaire, Luc Ferrandez, rappelle que ces taxes ne constituent que 13 % du compte de taxes global des citoyens, ce qui équivaut en réalité à une augmentation nette d'environ 1,3 %.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lundi, lors de l'émission La commission.

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