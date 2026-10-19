Journaliste en direct de Paris

Au lendemain d'un week-end marqué par des violences et des pillages d'une ampleur inédite dans plusieurs grandes villes françaises, la tension demeure vive alors qu'un couvre-feu et des interdictions de manifester entrent en vigueur.

Face à ces événements qui ont mené à plus de 2 400 interpellations, le président Emmanuel Macron a refusé la démission de son ministre de l'Intérieur, exigeant de nouveaux modes d'action sur le terrain.

Écoutez le journaliste à Paris Rafael Miro, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.