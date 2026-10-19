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Journaliste en direct de Paris

Émeutes en France: «On se promène aujourd'hui et c'est une scène de guerre»

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Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 13:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Émeutes en France: «On se promène aujourd'hui et c'est une scène de guerre»
Le président français, Emmanuel Macron, exprime colère et honte face aux violences et pillages dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Lyon, Marseille, Limoges, Bordeaux et Lille, avec 2400 interpellations et des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros. / AP Photo/Christophe Ena

Au lendemain d'un week-end marqué par des violences et des pillages d'une ampleur inédite dans plusieurs grandes villes françaises, la tension demeure vive alors qu'un couvre-feu et des interdictions de manifester entrent en vigueur.

Face à ces événements qui ont mené à plus de 2 400 interpellations, le président Emmanuel Macron a refusé la démission de son ministre de l'Intérieur, exigeant de nouveaux modes d'action sur le terrain.

Écoutez le journaliste à Paris Rafael Miro, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.

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