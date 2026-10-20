Un débat vif oppose Les commissaires au sujet de la gestion des manifestations étudiantes et du serment en anglais des députés libéraux.

À la suite des événements à la polyvalente de Saint-Jérôme ayant mené à la suspension de 78 élèves, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'affrontent sur le droit à la contestation en milieu scolaire.

Alors que Nathalie Normandeau prône une ferme discipline et le respect strict du civisme, Luc Ferrandez plaide pour un encadrement intelligent des revendications des jeunes.

Écoutez les humeurs de La commission, mardi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le duo aborde également la controverse autour des 17 députés libéraux ayant prêté serment en anglais à l'Assemblée nationale, s'interrogeant sur la cohérence politique du parti envers l'électorat francophone.