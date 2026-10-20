Alors que 33 personnes demeurent hospitalisées après la tragédie de Wainwright, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau abordent l'impact de la politique d'immigration américaine et la crise environnementale en Indonésie.

En Floride, la présence accrue de la police de l'immigration (ICE) a poussé de nombreux travailleurs sans papiers à fuir, paralysant ainsi les travaux de nettoyage pourtant essentiels après le passage d'un ouragan.

Par ailleurs, l'Indonésie fait face à des incendies dévastateurs touchant 1,9 million d'hectares de forêt, provoquant un enfumage étouffant et déclenchant des manifestations citoyennes pour le «droit de respirer».

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez, mardi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.