Consultation en Alberta

Dix questions seront soumises au citoyens, lors d'une importante journée de vote en Alberta lundi.

Bien qu'un référendum sur la souveraineté ne soit pas directement en jeu, les Albertains doivent décider s'ils souhaitent amorcer le processus pour en organiser un.

Le gouvernement de Danielle Smith aborde aussi des thèmes forts, comme le contrôle de l'immigration et l'autonomie provinciale face à Ottawa, des revendications qui rappellent historiquement celles du Québec.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin.