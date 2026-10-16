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Consultation en Alberta

«C'est un peu broche à foin en termes d'organisation référendaire»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«C'est un peu broche à foin en termes d'organisation référendaire»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dix questions seront soumises au citoyens, lors d'une importante journée de vote en Alberta lundi.  

Bien qu'un référendum sur la souveraineté ne soit pas directement en jeu, les Albertains doivent décider s'ils souhaitent amorcer le processus pour en organiser un.

Le gouvernement de Danielle Smith aborde aussi des thèmes forts, comme le contrôle de l'immigration et l'autonomie provinciale face à Ottawa, des revendications qui rappellent historiquement celles du Québec. 

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin

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