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À l’angle de Crémazie et Saint-Michel

Incendie majeur dans l'est de Montréal: une alerte générale déclenchée

par 98.5

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2:06

Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 13:49

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Incendie majeur dans l'est de Montréal: une alerte générale déclenchée
Le Service des incendies de Montréal a déclenché une alerte générale, mobilisant environ 150 pompiers et des dizaines de véhicules pour effectuer des sauvetages, notamment sur les balcons. / Cogeco Média

Un incendie majeur s'est déclaré vers 12h45 dans un édifice résidentiel et commercial de quatre étages situé à l'angle du boulevard Crémazie et de la rue Saint-Michel à Montréal, provoquant le déclenchement d'une alerte générale.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, faire le point, lundi, lors de l'émission La commission.

Environ 150 pompiers et de nombreux véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal sont déployés sur les lieux pour maîtriser les flammes et procéder à des sauvetages en hauteur sur les balcons.

Deux personnes ont été blessées lors de l'événement, tandis que les opérations d'évacuation des dizaines de logements se poursuivent.

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