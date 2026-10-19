À l’angle de Crémazie et Saint-Michel

Un incendie majeur s'est déclaré vers 12h45 dans un édifice résidentiel et commercial de quatre étages situé à l'angle du boulevard Crémazie et de la rue Saint-Michel à Montréal, provoquant le déclenchement d'une alerte générale.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, faire le point, lundi, lors de l'émission La commission.

Environ 150 pompiers et de nombreux véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal sont déployés sur les lieux pour maîtriser les flammes et procéder à des sauvetages en hauteur sur les balcons.

Deux personnes ont été blessées lors de l'événement, tandis que les opérations d'évacuation des dizaines de logements se poursuivent.