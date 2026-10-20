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«Carney fait des efforts énormes pour démontrer qu'il n'y aura pas de statu quo»

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Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2026 12:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Carney fait des efforts énormes pour démontrer qu'il n'y aura pas de statu quo»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que Québec solidaire s'apprête à faire assermenter ses députés au Salon rouge, l'actualité politique est marquée par le débat entourant le serment bilingue des élus libéraux et le résultat du référendum en Alberta. 

En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la prestation de serment en français et en anglais de 17 députés libéraux, soulevant la question d'une obligation du français à l'Assemblée nationale.

Au niveau fédéral, malgré la victoire du OUI au Canada à 76 % en Alberta, les commissaires soulignent les défis à venir pour Ottawa, notamment en matière d'immigration.

Enfin, le Parti québécois innove en écartant la lieutenante-gouverneure de la cérémonie officielle du Conseil des ministres.

Écoutez l'ouverture de l'émission La commission, mardi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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