L’homme le plus riche du monde

Elon Musk est l’homme le plus riche au monde. Pour vous donner une idée de sa fortune, il a gagné, en moyenne, 3,6 millions de dollars par heure au cours de ses 31 années de carrière en tant qu’entrepreneur.

Lundi, dans une publication sur le réseau social X, il a affirmé qu’il donnera, l’année prochaine, une de ses actions SpaceX à chaque enfant en Amérique. Elon Musk a simplement ajouté que cette action sera la première d’une longue série, sans donner plus de détails.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter cette nouvelle, lundi, à La commission.