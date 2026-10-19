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Nommé diplomate et négociateur en chef du Québec

«Le Québec peut et doit occuper un espace beaucoup plus important»

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Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le Québec peut et doit occuper un espace beaucoup plus important»
Pascal Paradis: diplomate et négociateur en chef du Québec gouvernement en matière de relations internationales / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Pascal Paradis, bien que défait dans sa circonscription de Jean-Talon, a été désigné par Paul St-Pierre Plamondon comme négociateur et diplomate en chef du Québec.

Travaillant directement au sein du cabinet du premier ministre, il aura pour mandat de piloter les affaires internationales, les négociations commerciales avec les États-Unis, les dossiers énergétiques ainsi que les relations avec les Premières Nations et les Inuits. 

Malgré son absence du Conseil des ministres, M. Paradis prône une présence québécoise proactive et affirmée sur la scène internationale.

Écoutez l'ancien député du Parti Québécois discuter de ses nouveaux rôles, lundi midi à La commission

«Partout où on peut être, partout où on doit être, on veut y être, et c'est le signal qu'on donne aujourd'hui avec cette nomination.»

Pascal Paradis

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