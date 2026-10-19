Nommé diplomate et négociateur en chef du Québec

Pascal Paradis, bien que défait dans sa circonscription de Jean-Talon, a été désigné par Paul St-Pierre Plamondon comme négociateur et diplomate en chef du Québec.

Travaillant directement au sein du cabinet du premier ministre, il aura pour mandat de piloter les affaires internationales, les négociations commerciales avec les États-Unis, les dossiers énergétiques ainsi que les relations avec les Premières Nations et les Inuits.

Malgré son absence du Conseil des ministres, M. Paradis prône une présence québécoise proactive et affirmée sur la scène internationale.

Écoutez l'ancien député du Parti Québécois discuter de ses nouveaux rôles, lundi midi à La commission.