Inflation à 3,1% en septembre au Canada

Le taux d'inflation s'est établi à 3,1% pour le mois de septembre au Canada, tiré à la hausse principalement par la hausse des prix de l'essence.

Bien que ce chiffre marque une légère accélération, il demeure inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur un taux de 3,2%.

Écoutez le chef économiste adjoint à la Banque Nationale, Matthieu Arseneau, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.

Alors que les marchés financiers anticipent une possible hausse des taux d'intérêt par la Banque du Canada, l'économiste recommande plutôt la patience, rappelant que l'économie canadienne et le marché du travail montrent déjà des signes de ralentissement.