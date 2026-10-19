 Aller au contenu
Les autorités dépassées

Manifestations et violences en France: «Le mouvement a été sous-estimé»

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 octobre 2026 16:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Manifestations et violences en France: «Le mouvement a été sous-estimé»
Des rues saccagées à Marseille en France / La Presse Canadienne

Des couvre-feux ont été mis en place, lundi soir, dans certains quartiers de Paris et d'autres villes de France. 

Les manifestations sont aussi interdites dans certains secteurs à la suite de celles qui ont dégénéré en violence et en pillage en fin de semaine.

Le gouvernement a annoncé plus de 2 300 interpellations et 67 personnes incarcérées depuis le week-end.

La police a-t-elle été surprise par l’ampleur du mouvement? Est-ce que la réponse des autorités était adéquate?

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire qui était à Paris samedi, et Tom Becques, journaliste pour le Paris Match, au micro de Gino Chouinard. 



«Ce mouvement a clairement été sous-estimé par les renseignements, par la sécurité.»

Tom Becques

Vous aimerez aussi

Incendie majeur à Montréal: «C’est très long pour le combattre»
Le Québec maintenant
Incendie majeur à Montréal: «C’est très long pour le combattre»
0:00
3:15
Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»
Le Québec maintenant
Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»
0:00
6:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est important pour entendre le rythme de la ville» -Rafael Payare
Rattrapage
Son apprentissage du français
«C'est important pour entendre le rythme de la ville» -Rafael Payare
«Des contournements de plusieurs lois environnementales au nom de l'économie»
Rattrapage
Loi C39
«Des contournements de plusieurs lois environnementales au nom de l'économie»
La situation économique est critique en France
Rattrapage
Instabilité
La situation économique est critique en France
Écoutez la position d'un Québécois naturalisé américain
Rattrapage
Élections de mi-mandat aux États-Unis
Écoutez la position d'un Québécois naturalisé américain
Une nouvelle révolution française? «L’histoire, ça ne se répète pas»
Rattrapage
Manifestations en France
Une nouvelle révolution française? «L’histoire, ça ne se répète pas»
«Il va falloir apprendre à fermer les livres» -Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un seul gain en temps réglementaire
«Il va falloir apprendre à fermer les livres» -Phillip Danault
«Il fallait qu'on joue le péril, qu'on joue le danger» -Pascale Bussières
Rattrapage
Sans témoin, un tournage éprouvant
«Il fallait qu'on joue le péril, qu'on joue le danger» -Pascale Bussières
Nathalie Normandeau nous présente son Conseil des ministres
Rattrapage
Assemblée nationale
Nathalie Normandeau nous présente son Conseil des ministres
Le CH tout en rouge à l’entraînement
Rattrapage
Nouvel équipement
Le CH tout en rouge à l’entraînement
La chanson grivoise «Toc toc» de Patrick Sébastien devient virale
Rattrapage
Chronique web
La chanson grivoise «Toc toc» de Patrick Sébastien devient virale
Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»
Rattrapage
Environnement
Écoanxiété: «L'important, c'est que notre jeune ne se sente pas tout seul»
Le fantôme dans la machine: «Un frère raté, un frère idéalisé et un frère mort»
Rattrapage
Pièce de théâtre chez Duceppe
Le fantôme dans la machine: «Un frère raté, un frère idéalisé et un frère mort»
Dur lendemain à Wainwright: «Les visages étaient longs, les voix très tristes»
Rattrapage
Un incendie fait 4 morts et 39 blessés
Dur lendemain à Wainwright: «Les visages étaient longs, les voix très tristes»
Incendie majeur à Montréal: «C’est très long pour le combattre»
Rattrapage
Une cinquantaine d’appartements évacués
Incendie majeur à Montréal: «C’est très long pour le combattre»