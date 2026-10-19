Les autorités dépassées

Des couvre-feux ont été mis en place, lundi soir, dans certains quartiers de Paris et d'autres villes de France.

Les manifestations sont aussi interdites dans certains secteurs à la suite de celles qui ont dégénéré en violence et en pillage en fin de semaine.

Le gouvernement a annoncé plus de 2 300 interpellations et 67 personnes incarcérées depuis le week-end.

La police a-t-elle été surprise par l’ampleur du mouvement? Est-ce que la réponse des autorités était adéquate?

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire qui était à Paris samedi, et Tom Becques, journaliste pour le Paris Match, au micro de Gino Chouinard.





