Partage de la route

À Montréal, un grave accident impliquant une trottinette électrique a mené à l'hospitalisation de Shawn John David, un jeune homme de 19 ans, victime de multiples fractures.

Voulant éviter la trottinette qui lui coupait la voie à toute vitesse sur une piste cyclable, Shawn a percuté violemment un arbre, alors que le conducteur de la trottinette a poursuivi sa route sans s'arrêter.

Écoutez Karine David, la mère de Shawn John, faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Encore sous le choc, la mère lance un appel à la responsabilité et à la prudence des usagers de la route et des engins électriques.