Dupé par un avatar

Après avoir suivi pendant des mois le contenu d'un personnage nommé Jessica sur les réseaux sociaux, convaincu d'avoir développé une relation réciproque par de simples commentaires sur ses publications, un homme de 49 ans au Brésil a tout vendu et a parcouru 36 heures de route pour la rejoindre.

Arrivé sur place, il a découvert que «Jessica» n'a jamais existé: il s'agissait d'un avatar créé par intelligence artificielle à des fins commerciales.

Sans avoir été volé directement, l'homme se retrouve aujourd'hui complètement ruiné et sans domicile...

Écoutez Frédéric Labelle raconter cette triste histoire, lors de sa chronique réseaux sociaux, lundi à Lagacé le matin.