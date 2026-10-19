Retour sur la carrière d'un géant

Nous revenons sur le décès de Gilles Girard, le légendaire chanteur de la formation québécoise Les Classels, survenu dimanche à l'âge de 84 ans.

Entouré de ses proches, l'interprète de grands succès tels que Avant de me dire adieu et Le sentier de neige laisse derrière lui un héritage marquant, avec plus d'un million d'albums vendus.

Jusqu'à tout récemment, Gilles Girard continuait de monter sur scène avec une énergie, une voix et un humour remarquables.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, lundi à Lagacé le matin.