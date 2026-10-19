Elle présente son livre «Féministe ou rien»

L'animatrice et autrice Valérie Roberts présente son nouvel ouvrage Féministe ou rien: enquête sur une lutte intérieure.

Longtemps intimidée par un mouvement qu'elle associait à des préjugés et des clichés de la culture populaire, elle raconte avoir eu un déclic face aux récents reculs des droits des femmes dans le monde.

Après deux ans de rencontres et de réflexions auprès de figures inspirantes comme Janette Bertrand, elle propose un guide accessible pour démystifier le féminisme, rappelant qu'il s'agit avant tout d'une quête d'égalité sans rejet des hommes.

Écoutez Valerie Roberts, autrice et co-animatrice de Debout les comiques à CKOI, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.