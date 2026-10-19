Des jeunes sèment le chaos

Vendredi dernier, la polyvalente de Saint-Jérôme a été le théâtre de débordements majeurs causés par des élèves tentant de reproduire les mouvements des lycéens en France.

Les événements ont nécessité l'intervention policière et mené à l'annulation des cours lundi.

Alors que la direction promet des sanctions sévères, l'inquiétude grandit chez les parents face à la sécurité dans l'établissement.

Écoutez le chroniqueur sur le terrain, Carl Marchand, donner tous les détails, lors de sa chronique sur le terrain de lundi, à Lagacé le matin.