Manifestations en France

Le fils de Gino Chouinard l’a bien surpris lundi matin. À son réveil, il a demandé à son père si la France était en train de vivre une autre révolution.

Que répondre à cette question d’un jeune de 17 ans sur un évènement survenu en 1789?

Première chose, «l’histoire ne se répète pas», martèle l’historien Jean-François Nadeau. Mais apprenons-nous du passé?

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et journaliste, qui revient sur le mouvement en France et fait un parallèle avec la Révolution française au micro de Gino Chouinard.