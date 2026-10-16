Policier qui aurait uriné sur un itinérant

Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été suspendu à la suite d'allégations troublantes selon lesquelles il aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance, révèle un article de La Presse paru vendredi.
Qu'est-ce que ça prend pour qu'un policier soit congédié pour ses gestes?
Écoutez le policier à la retraite Roger Ferland faire le point au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça mérite le congédiement. Il ne faut pas imaginer, par contre, que nos policiers sont au-dessus ou différents de la société. Ils sont issus de la société. En ce moment, les gens ont beaucoup moins de tolérance. On s'invective très rapidement, on a très peu de tolérance pour ce qui nous dérange. Les policiers sont le reflet de notre société en ce moment.»