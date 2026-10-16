Policier qui aurait uriné sur un itinérant

Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été suspendu à la suite d'allégations troublantes selon lesquelles il aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance, révèle un article de La Presse paru vendredi.

Qu'est-ce que ça prend pour qu'un policier soit congédié pour ses gestes?

Écoutez le policier à la retraite Roger Ferland faire le point au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.