Première journée pour Katie Zacharia

La nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, a effectué son tout premier point de presse devant les médias américains, mardi.
Choisie pour sa loyauté envers Donald Trump, la communicatrice de 41 ans a connu une entrée en matière particulièrement chancelante, selon la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine faire le point, mardi après-midi, au micro de Gino Chouinard.
«C'était difficile à regarder et à entendre. Quand t'as besoin de lire ta feuille avec difficulté pour juste dire "Je remercie le président pour cette opportunité"... il me semble qu'à la base, il faut quand même qu'il y ait un peu de naturel. De mon angle d'analyse, de communication politique, on n'était pas dans l'efficacité. Il y avait des petits rires nerveux. Ça manquait de professionnalisme.»