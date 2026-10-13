Première journée pour Katie Zacharia

La nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, a effectué son tout premier point de presse devant les médias américains, mardi.

Choisie pour sa loyauté envers Donald Trump, la communicatrice de 41 ans a connu une entrée en matière particulièrement chancelante, selon la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine faire le point, mardi après-midi, au micro de Gino Chouinard.