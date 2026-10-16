Poursuivie pour près de 640 000$

C'est une affaire de fraude spectaculaire: l'ex-présidente du syndicat de la FIQ Montérégie Ouest est poursuivie au civil pour avoir potentiellement détourné des centaines de milliers de dollars en seulement 15 mois.

Entre imitations de signatures, réclamations abusives et achat d'un logiciel espion pour couvrir ses traces, les révélations s'accumulent. La fraude pourrait même dépasser le million de dollars.

Une enquête criminelle de la Sûreté du Québec est aussi en cours...

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, expliquer le tout, vendredi à La commission.