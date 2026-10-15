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Éclosion dans le Bas-St-Laurent

Plusieurs chats morts à Rivière-du-Loup: la panleucopénie féline suspectée

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 14:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Plusieurs chats morts à Rivière-du-Loup: la panleucopénie féline suspectée
Face à la panleucopénie féline: l'importance cruciale de faire vacciner ses chats / Adobe Stock

À Rivière-du-Loup, des dizaines de chats sont morts du typhus du chat (panleucopénie féline), un parvovirus très résistant dans l'environnement qui s'attaque au système immunitaire et digestif des félins. 

Ce virus peut être mortel très rapidement... Pourtant, un vaccin très efficace existe pour le contrer.

Pourquoi trouve-t-on autant de chats qui en meurent dans le Bas-St-Laurent? 

Écoutez Claudia Gilbert, vétérinaire et animatrice, expliquer le tout, jeudi à La commission

«La question qu'on a à se poser, c'est pourquoi il y a un manque de vaccination? Est-ce que c'est un manque d'accessibilité des soins vétérinaires? Est-ce que les gens ne croient pas à la vaccination? Est-ce que c'est des problèmes financiers?»

Claudia Gilbert

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