Éclosion dans le Bas-St-Laurent

À Rivière-du-Loup, des dizaines de chats sont morts du typhus du chat (panleucopénie féline), un parvovirus très résistant dans l'environnement qui s'attaque au système immunitaire et digestif des félins.

Ce virus peut être mortel très rapidement... Pourtant, un vaccin très efficace existe pour le contrer.

Pourquoi trouve-t-on autant de chats qui en meurent dans le Bas-St-Laurent?

Écoutez Claudia Gilbert, vétérinaire et animatrice, expliquer le tout, jeudi à La commission.