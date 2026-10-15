Plus de 30% des jeunes quittent

Selon des données récentes de l'Institut économique: au Québec, 37 infirmières de moins de 35 ans ne renouvelleront pas leur permis pour chaque centaine d'entrées dans la profession.

Face à ce taux de départ record des jeunes infirmières au Québec, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, tire la sonnette d'alarme.

Elle a réitéré l’urgence d'améliorer la rétention en offrant une stabilité d'horaires et en instaurant des ratios professionnels/patients.

Défendant fermement le principe d'ancienneté pour éviter l'arbitraire dans la gestion du personnel, elle s'est opposée à l'abolition de Santé Québec, plaidant plutôt pour une décentralisation régionale des pouvoirs.

Écoutez Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, expliquer le tout, jeudi à La commission.