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Plus de 30% des jeunes quittent

Rétention des infirmières: le principe d'ancienneté fait débat

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rétention des infirmières: le principe d'ancienneté fait débat
La commission / Cogeco Média

Selon des données récentes de l'Institut économique: au Québec, 37 infirmières de moins de 35 ans ne renouvelleront pas leur permis pour chaque centaine d'entrées dans la profession. 

Face à ce taux de départ record des jeunes infirmières au Québec, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, tire la sonnette d'alarme.

Elle a réitéré l’urgence d'améliorer la rétention en offrant une stabilité d'horaires et en instaurant des ratios professionnels/patients.

Défendant fermement le principe d'ancienneté pour éviter l'arbitraire dans la gestion du personnel, elle s'est opposée à l'abolition de Santé Québec, plaidant plutôt pour une décentralisation régionale des pouvoirs. 

Écoutez Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, expliquer le tout, jeudi à La commission

«Redonnons le pouvoir aux régions pour qu’elles soient en mesure de répondre à leurs propres besoins.»

Julie Bouchard

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