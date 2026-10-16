Rassemblement Forever Canadian à Calgary

Le premier ministre canadien Mark Carney a prononcé une allocution au rassemblement Forever Canadian, principal mouvement fédéraliste en Alberta, devant 5 500 personnes jeudi soir, dans le but de convaincre les Albertains de rester au sein du pays.
«Nous avons compris une chose fondamentale, l'unité n'est pas l'uniformité», a notamment souligné Mark Carney.
Écoutez le journaliste du 98,5 Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta, faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il a été accueilli comme une rock star. L'énergie était totalement électrisante. Donc, ça a été vraiment un gros succès pour les fédéralistes ici en Alberta. Puis, Mark Carney est très, très, très respecté. C'est l'une, si ce n’est pas la personnalité politique la plus populaire en Alberta.»