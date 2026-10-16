Rassemblement Forever Canadian à Calgary

Le premier ministre canadien Mark Carney a prononcé une allocution au rassemblement Forever Canadian, principal mouvement fédéraliste en Alberta, devant 5 500 personnes jeudi soir, dans le but de convaincre les Albertains de rester au sein du pays.

«Nous avons compris une chose fondamentale, l'unité n'est pas l'uniformité», a notamment souligné Mark Carney.

Écoutez le journaliste du 98,5 Zachariel Cossette-LeBlanc, présentement en Alberta, faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.