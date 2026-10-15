Les élections de mi-mandat arrivent à grands pas aux États-Unis. Le poste de Donald Trump n’est pas en jeu, mais pourquoi la date du 3 novembre est-elle aussi importante pour le président américain?

C’est qu’il pourrait perdre le pouvoir de la Chambre des représentants. Les 435 élus ont un mandat de deux ans, ce qui explique ces élections de mi-mandat. À cela s’ajoute l’élection du tiers des sénateurs, qui sont, quant à eux, élus pour six ans.

Compliquée, la politique américaine? Pas tant que ça, avec les bonnes explications.

Écoutez le cours 101 «Les élections de mi-mandat pour les nuls» de Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, chargé de cours à l’École nationale d’administration publique et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, à La commission.