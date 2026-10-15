Toujours plus de médecins millionnaires

Les données récentes publiées par le Journal de Montréal ont fait l’effet d’une onde de choc: en 2025, 392 médecins québécois ont dépassé le million de dollars de rémunération.

Invité à La commission, le Dr Grégoire Bernache, radiologiste, a tenu à contextualiser ces sommes astronomiques.

Selon le spécialiste, une part importante de ces montants bruts sert avant tout à éponger de lourds frais de clinique, incluant le loyer, les salaires du personnel et les équipements.

De plus, en dix ans, le volume d’examens a bondi de 70% tandis que le nombre de radiologistes n'augmentait que de 15%, forçant les professionnels à répondre à une demande incessante.

Écoutez le président de l’Association des radiologistes du Québec et radiologue à l’Hôpital Pierre-Boucher, jeudi à La commission.