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Toujours plus de médecins millionnaires

Revenus croissants en santé: la hausse des examens mise en cause

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 13:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Revenus croissants en santé: la hausse des examens mise en cause
En 2025, 392 médecins au Québec ont touché plus d’un million de dollars, dont 11 ont facturé plus de 2 millions à la RAMQ, selon le Journal de Montréal. / Adobe Stock

Les données récentes publiées par le Journal de Montréal ont fait l’effet d’une onde de choc: en 2025, 392 médecins québécois ont dépassé le million de dollars de rémunération.

Invité à La commission, le Dr Grégoire Bernache, radiologiste, a tenu à contextualiser ces sommes astronomiques. 

Selon le spécialiste, une part importante de ces montants bruts sert avant tout à éponger de lourds frais de clinique, incluant le loyer, les salaires du personnel et les équipements.

De plus, en dix ans, le volume d’examens a bondi de 70% tandis que le nombre de radiologistes n'augmentait que de 15%, forçant les professionnels à répondre à une demande incessante. 

Écoutez le président de l’Association des radiologistes du Québec et radiologue à l’Hôpital Pierre-Boucher, jeudi à La commission

«Beaucoup de cet argent-là, en particulier chez ceux qui ont des hauts revenus, peu importe la spécialité, sert à financer des frais de cliniques.» 

Dr Grégoire Bernèche

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