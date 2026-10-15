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Ouverture d'émission

Le REM accumule les pannes: allons-nous vers une action collective des usagers?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 12:21

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le REM accumule les pannes: allons-nous vers une action collective des usagers?
Nouvelle panne du REM: la confiance des usagers est-elle brisée? / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ouvrent La commission en revenant sur la récurrence des pannes touchant le Réseau express métropolitain (REM). 

À la suite d'une nouvelle interruption de service survenue en pleine heure de pointe entre les stations Côte-de-Liesse et Panama en raison d'un problème d'alimentation électrique et d'une porte bloquée, les commissaires constatent l'effritement de la relation de confiance avec les usagers.

Nathalie Normandeau évoque même la possibilité de voir émerger une action collective face à cette accumulation de pannes...

Écoutez l'ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi. 

Autres sujets abordés:

  • Médecins millionnaires: un rapport révéle la présence de 400 médecins millionnaires au Québec;
  • L'assermentation au PQ; 
  • L'avenir de la CAQ.

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