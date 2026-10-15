Ouverture d'émission

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ouvrent La commission en revenant sur la récurrence des pannes touchant le Réseau express métropolitain (REM).

À la suite d'une nouvelle interruption de service survenue en pleine heure de pointe entre les stations Côte-de-Liesse et Panama en raison d'un problème d'alimentation électrique et d'une porte bloquée, les commissaires constatent l'effritement de la relation de confiance avec les usagers.

Nathalie Normandeau évoque même la possibilité de voir émerger une action collective face à cette accumulation de pannes...

Écoutez l'ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi.

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