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Deux excès de vitesse cette année

Ivan Demidov risque la suspension de son permis de conduire

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2026 16:37

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Ivan Demidov risque la suspension de son permis de conduire
Ivan Demidov / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Le Journal de Montréal a révélé, mercredi, que l'attaquant des Canadiens de Montréal, Ivan Demidov, risque une suspension de son permis probatoire jusqu'au mois de janvier, après avoir accumulé six points d'inaptitude suite à deux excès de vitesse, un à Trois-Rivières en février et l'autre, récemment, sur l'autoroute Bonaventure cet été.

Écoutez à ce sujet Me Éric Lamontagne, avocat criminaliste, au micro de Gino Chouinard.

Me Lamontagne explique que payer une contravention équivaut à un constat de culpabilité, mais une requête en retrait de plaidoyer peut être déposée en Cour supérieure.

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