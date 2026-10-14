Deux excès de vitesse cette année

Le Journal de Montréal a révélé, mercredi, que l'attaquant des Canadiens de Montréal, Ivan Demidov, risque une suspension de son permis probatoire jusqu'au mois de janvier, après avoir accumulé six points d'inaptitude suite à deux excès de vitesse, un à Trois-Rivières en février et l'autre, récemment, sur l'autoroute Bonaventure cet été.

Écoutez à ce sujet Me Éric Lamontagne, avocat criminaliste, au micro de Gino Chouinard.

Me Lamontagne explique que payer une contravention équivaut à un constat de culpabilité, mais une requête en retrait de plaidoyer peut être déposée en Cour supérieure.