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Les humeurs de La commission

Construire un nouveau pont à Châteauguay ou à Tadoussac?

par 98.5

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16:07

Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Construire un nouveau pont à Châteauguay ou à Tadoussac?
La commission / Cogeco Média

À la suite de la fermeture d'une voie sur le pont Mercier en raison de problèmes de corrosion, la question de la reconstruction d'un nouveau pont pour désenclaver Châteauguay et la Rive-Sud refait surface.

Cette situation ravive également les discussions autour d'autres projets d'infrastructures réclamés depuis des décennies au Québec, notamment la promesse d'un pont reliant Saint-Célestin ou Sainte-Catherine à Tadoussac au-dessus du Saguenay, un projet estimé à plusieurs milliards de dollars.

Dans ce contexte de vétusté des structures, des voix s'élèvent pour suggérer de confier la construction et la gestion de ces nouveaux liens interrives au secteur privé sous forme de péage.

Écoutez les humeurs de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi midi, à La commission.

«Comment c'est possible d'avoir attendu qu'il y ait un tel volume de dégradations?»

Luc Ferrandez

«Pont Mercier: on remplace ça par un nouveau pont, puis on confie ça au privé! Péage!»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé:

  • La défaite de la CAQ… la faute aux médias?

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