Les humeurs de La commission

À la suite de la fermeture d'une voie sur le pont Mercier en raison de problèmes de corrosion, la question de la reconstruction d'un nouveau pont pour désenclaver Châteauguay et la Rive-Sud refait surface.

Cette situation ravive également les discussions autour d'autres projets d'infrastructures réclamés depuis des décennies au Québec, notamment la promesse d'un pont reliant Saint-Célestin ou Sainte-Catherine à Tadoussac au-dessus du Saguenay, un projet estimé à plusieurs milliards de dollars.

Dans ce contexte de vétusté des structures, des voix s'élèvent pour suggérer de confier la construction et la gestion de ces nouveaux liens interrives au secteur privé sous forme de péage.

Écoutez les humeurs de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi midi, à La commission.