Une vidéo captée par les caméras de surveillance du Café Chat L'Heureux à Montréal est devenue virale après qu'un individu y a abandonné son chat.

Le propriétaire de l'établissement, Clément Marty, dénonce l'impunité entourant cet acte irresponsable qui engendre d'importantes contraintes de gestion et de santé animale.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.