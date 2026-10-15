Nouveauté dans le secteur de l’alimentation: la garantie fraîcheur. C’est la bannière Maxi qui tente cette nouvelle stratégie à compter de jeudi.
Non seulement le client insatisfait de son produit pourra se faire rembourser, mais un remplacement lui sera offert gratuitement.
Cette garantie s’applique à la viande, au poisson, aux fruits de mer ainsi qu’aux légumes et aux fruits frais.
Écoutez Annie Vanier, directrice marketing pour Maxi, expliquer la nouvelle stratégie de la bannière à La commission.
«Si on met cette garantie en place, c’est qu’on est extrêmement confiant de la fraîcheur qu’on met sur nos tablettes. Donc, les produits que nos clients vont pouvoir sélectionner, à la base, ce sont des produits en lesquels on a une très grande confiance. Ensuite, on fait confiance à nos clients dans l’utilisation de cette garantie.»