Nouveauté dans le secteur de l’alimentation: la garantie fraîcheur. C’est la bannière Maxi qui tente cette nouvelle stratégie à compter de jeudi.

Non seulement le client insatisfait de son produit pourra se faire rembourser, mais un remplacement lui sera offert gratuitement.

Cette garantie s’applique à la viande, au poisson, aux fruits de mer ainsi qu’aux légumes et aux fruits frais.

Écoutez Annie Vanier, directrice marketing pour Maxi, expliquer la nouvelle stratégie de la bannière à La commission.