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PME

Matelas Dauphin: le succès d'un fabricant québécois

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Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Matelas Dauphin: le succès d'un fabricant québécois
Segment PME de La commission / Cogeco Média

Fondée en 1970 par Réal Thériault, l'entreprise québécoise Matelas Dauphin poursuit sa croissance avec l'ouverture de deux nouveaux magasins cette année, comptant désormais 34 succursales à travers la province.

Le PDG de l'entreprise explique les forces de l'entreprise familiale, qui se distingue en fabriquant ses produits localement et en les vendant directement aux consommateurs ainsi qu'au secteur commercial. 

Écoutez Steven Thériault, le président-directeur général de Matelas Dauphin, jeudi à La commission

Il a également partagé ses conseils pour bien choisir son matelas et son oreiller en magasin.

«La différence qu'on a avec les autres détaillants de matelas, c'est que nous, on fabrique le matelas et on le vend directement dans notre réseau de magasins.»

Steven Thériault

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