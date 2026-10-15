Fondée en 1970 par Réal Thériault, l'entreprise québécoise Matelas Dauphin poursuit sa croissance avec l'ouverture de deux nouveaux magasins cette année, comptant désormais 34 succursales à travers la province.

Le PDG de l'entreprise explique les forces de l'entreprise familiale, qui se distingue en fabriquant ses produits localement et en les vendant directement aux consommateurs ainsi qu'au secteur commercial.

Écoutez Steven Thériault, le président-directeur général de Matelas Dauphin, jeudi à La commission.

Il a également partagé ses conseils pour bien choisir son matelas et son oreiller en magasin.