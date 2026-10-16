Spectacle futuriste ou simple coup d'éclat?

Une vidéo spectaculaire montrant un prototype de la nouvelle Tesla faire un saut dans les airs a enflammé les réseaux sociaux.

Le chroniqueur automobile Benoit Charette confirme que les images sont bel et bien réelles et non générées par l'intelligence artificielle.

Toutefois, le véhicule utilise un système de réservoirs à air comprimé.

Il s'agit avant tout d'une démonstration spectaculaire signée Elon Musk et que cette technologie ne sera pas autorisée sur nos routes.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette donner tous les détails, vendredi à Lagacé le matin.