Révélations dans un livre de Chrystia Freeland

Chrystia Freeland, ex-ministre fédérale, jette un pavé dans la mare de l'ancien premier ministre Justin Trudeau, avec la sortie de son livre Unreliable Boyfriend.

Le chroniqueur Dimitri Soudas explique que le livre parle notamment de ses Conseils des ministres, lors desquels des ministres pleuraient et se faisaient des accolades.

Mme Freeland raconte aussi des moments où M. Trudeau empêchait notamment à ses ministres d'utiliser certaines façons de parler, comme traiter des gens de «fous».

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas résumer une partie du livre de Chrystia Freeland, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

D'ailleurs, Chrystia Freeland révèle aussi dans son livre que Jean Chrétien lui aurait incité à quitter le gouvernement Trudeau.